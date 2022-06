Camas com dossel, sonhos de mel

As camas com dossel não é uma novidade, pelo contrário remontam à Idade Média, no quarto dos reis e das rainhas. Este servia como proteção e para resguardar a intimidade, já que por conveniência os monarcas dividiam o quartos com os empregados. A partir de então, o dossel serviu para dar mais privacidade ao casal real. Hoje em dia, o dossel não tem essa função, é um item que serve para decorar e personalizar o quarto, criando uma atmosfera romântica e até moderna, resgatando o passado.

Nem todos irão gostar de camas com dosséis, são opiniões, gostos pessoais e claramente indiscutíveis. Todavia, há quem adore e quem não prescinde dele nem por nada, para dar aquele toque pessoal à decoração do quarto. Se for o seu caso, é o seu dia de sorte! Trouxemos 11 inspirações absolutamente encantadoras de camas com dosséis. Quer ver? Nós deixamos espreitar!