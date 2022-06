Antes e depois: de cozinha banal a espaço com personalidade

O resultado da remodelação é simplesmente maravilhoso. A madeira, como já mencionado, foi usada para revestir o balcão, agora com um ar mais moderno, elegante e, sem dúvida, acolhedor. Se optar por madeira, importa sempre lembrar que, para evitar humidade, convém tratá-la com produtos que a impermeabilizem.

Para além da madeira no balcão em formato de ’L’, realce-se a presença do preto na parede de backsplash (espaço entre a pia e os armários) e nos elementos decorativos como recipientes, electrodomésticos, quadros, entre outros. A soma com outros detalhes em dourado trouxe à decoração uma linguagem contemporânea que nada tem a ver com a anterior.

Por fim, não podíamos deixar de reparar no branco dos armários que ilumina a divisão e contrasta com o preto e com a madeira.