7 ideias de cozinhas rústicas que o encantarão

Se falamos em imprimir personalidade a uma decoração, não há melhor exemplo do que esta cozinha. A eleição das cores, que contrastam e realçam com a sua intensidade o ambiente do lugar, estão em harmonia com o resto do mobiliário. Quem lhe disse que o estilo rústico só trabalha tonalidade acastanhadas ou cinza? Atreva-se com cores que se distingam em relação às convencionais neste tipo de decoração.