Uma casa de contos de fada

A sala de estar partilha o protagonismo no mesmo espaço com a sala de jantar. Ambos os espaços compartilham a harmonia de cores e o gosto pelos detalhes, ainda que no último se note uma certa estética colonial como consequência da decoração e dos elementos utilizados. Uma grande mesa com espectaculares pés trabalhados rodeada por elegantes cadeiras estofadas com tachas prateadas entalhadas dominam este espaço que nos aguça os sentidos. Os candeeiros pretos intervalam as tonalidades pastel que prevalecem no espaço.