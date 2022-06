12 escadas para ficar boquiaberto

As escadas são mais do que um simples meio para atingir um fim – na verdade, actualmente este é um elemento para embelezar naturalmente uma casa, cujas características também ajudam a despertar alguma curiosidade junto das visitas, uma vez que são criadas expectativas acerca do que estará depois do último degrau. No entanto, é necessário que a escadaria cumpra normas, para evitar acidentes – por isso mesmo, prefira a segurança em vez da beleza da mesma.

No artigo de hoje, reunimos para si 12 tipos e modelos de escadas diferentes que o poderão inspirar para as suas! Fique connosco e deixe-se deslumbrar!