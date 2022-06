9 belos tipos de pavimentos para o seu pátio

Tal como a madeira, um material muito utilizado neste tipo de espaço é a pedra que traz um aspecto rústico e natural que toda a gente aprecia. Repare no pavimento do pátio da imagem, cortesia do gabinete Viviana Pitrolo Architetto. As pedras, com um formato ligeiramente arredondado estão bem tratadas e prolongam a cor e a textura que caracterizam as paredes desta bela casa de estilo mediterrânico. O tom bege empresta calor e neutralidade ao espaço, harmonizando-se com o mobiliário que o decora.