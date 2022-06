12 recuperações geniais, todas nacionais

É a sério! Era mesmo um estábulo! Mas a imensa criatividade dos profissionais do ATELIER DATA transformaram este edifício rural típico do Alentejo, em bastante mau estado, numa casa de férias de vivência extremamente agradável. A traça da utilização anterior manteve-se no percurso central e linear que atravessa a área, e onde se processa a circulação entre as divisões da casa. As células dos cavalos transformaram-se em cinco divisões semelhantes… Enfim é toda uma reinterpretação do edifício original para que se transformasse na espetacular habitação que é hoje!

Então em Portugal sabemos ou não cuidar e valorizar o nosso património arquitetónico?