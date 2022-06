homify 360º: projecto habitacional em Sai Kung

Implantada no tranquilo local, vimos hoje dar-lhe a conhecer esta luxuosa casa de uma família chinesa no coração de Sai Kung. Devido aos seus belos trilhos e praias, Sai Kung também é conhecida como Hong Kong do interior, e é também conhecida na região como uma aldeia de belas orlas marítimas.

O projecto desta casa ocupa uma grande área de 423 metros quadrados e destaca-se como uma casa de arquitectura pujante e audaz.O designer de interiores, MM INTERIOR DESIGN LIMITED transformou o estreito Baunische numa peça de adorno, acrescentando um programa espacial sofisticado no modelo da casa de quatro andares: uma garagem integrada, ampla sala de estar, quatro quartos de banho, uma despensa, um quarto principal com um espaçoso closet e arrumos, e um terraço aberto dando vistas espectaculares sobre o mar e para o jardim. O projeto desta casa é prático e mordaz, cumprindo os fins estabelecidos, contribuindo assim para uma qualidade de vida sublime do seu proprietário.