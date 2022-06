Uma transformação inacreditável

Esta sala é uma mistura entre sofisticação, elegância e funcionalidade. Todas as paredes interiores foram eliminadas dando lugar a ambientes soltos e amplos que comunicam entre si. A pequena divisória que separa a cozinha da área de estar possui dois lados distintos: de um lado faz parte do balcão da cozinha e do outro cria uma peça de mobiliário perfeita para a TV. Uma ideia diferente e muito funcional!