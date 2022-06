200 m² modernos com detalhes únicos

As formas singelas e rectas da habitação contrastam com a cobertura de pano orgânica, que cria uma área de sombra no terraço. No espaço situado imediatamente por baixo desta cobertura é possível encontrarmos uma área lounge perfeita para desfrutar da atmosfera exterior da habitação. Aqui os habitantes podem relaxar e aproveitar um lugar acolhedor e confortável perto da piscina e do jardim.