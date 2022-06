Argentina, minimalista e fabulosa

O artigo de hoje é sobre um projecto perto do Rio Limay na Patagónia, Argentina. O projecto é do estúdio DMS Arquitectura e merece sem sombra de dúvidas ser visto e revisto.

Com o máximo de aproveitamento do terreno e com vistas que procuram emergir-se na paisagem natural que a rodeia, a casa desenrola-se em duas plantas que se relacionam por meio de uma zona de altura dupla.

Nesta proposta os dois volumes sobrepostos compõem a estrutura onde o cimento é o material favorito. Plantas livres e uma conjugação de geometrias distribuem-se nas distintas áreas do projecto de forma ordenada e funcional. Resta destacar que DMS Arquitectura é um gabinete jovem na cidade de Neuquén. Ao longo da sua existência, tem vindo a desenrolar diversos projecto de vivendas, edifícios de apartamentos, oficinas comerciais, centros de saúde, hotéis, entre outros.

Segue um projecto onde o uso do pensamento modernista é o pontapé para o desenvolvimento do espaço arquitectónico e com este projecto demonstram-no com facilidade.