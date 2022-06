Como construir uma fonte no seu jardim em 7 passos

Para as fontes feitas à mão, os estilos simples são os melhores pois implicam um trabalho mais rápido. Depois de ter escavado o suficiente, chegou o momento de começar a construir a sua fonte. Primeiro, deve construir uma base com uma mescla de betão, pedra e areia pois com a humidade, a terra simples pode começar a ceder.

Se deseja construir uma fonte como a da imagem, na qual a água sai verticalmente, é necessário colocar duas camadas de revestimento complementadas com pedra e aplicar um selador e um impermeabilizante para evitar que, com a humidade, a estrutura se vá deteriorando. Da mesma forma, é necessário delimitar o perímetro com a mesma mistura, criando um pequeno poço artificial no nosso pátio ou jardim.