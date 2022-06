Transformação: a beleza das ruínas

Simplicidade. É esse o adjectivo que descreve a sala. Com poucas peças, a sala sobressai pelo ambiente minimalista, mas confortável e acolhedor. Os sofás de couro são confortáveis e as suas linhas modernas contrastam com a rusticidade do espaço. As paredes brancas trazem-lhe luz e amplitude e o betão aparente no tecto surge enquanto nota vanguardista.

A porta deslizante também funciona como janela, unindo a pérgola ao resto do ambiente.