A incrível transformação de uma mini-varanda

O proprietário desta pequena varanda procurava ter o seu pequeno oásis no qual pudesse desfrutar do seu café da manhã ou onde fosse agradável beber um vinho ao regressar do trabalho. A ideia era ter um refúgio que lhe permitisse escapar em relação à vida corrida da cidade e por que não, também, saborear uma deliciosa refeição com a melhor companhia? Vamos ver o que se fez deste espaço com apenas um par de metros quadrados.