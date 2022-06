Uma sensacional casa com paredes de terra crua

Sabia que é possível construir casas fantásticas com paredes de terra? E que elas ficam quentes no Inverno e frescas no Verão? Prova disso é a casa rústica que integra este livro de ideias, localizada em Florianópolis, designadamente no bairro Santo António de Lisboa. Trata-se de uma casa ecológica que faz uso de materiais simples, baratos ou retirados do terreno.

As paredes são feitas com tijolos de terra crua (adobe), a estrutura com madeira retirada de outras construções e o muro de contenção com pedras do terreno. A moradia também emprega energia solar e reaproveita a água das chuvas. Esta bonita casa foi projectada pelo estúdio Baixo Impacto Arquitetura Ltda.

Mais do que uma tendência, a arquitectura sustentável é hoje uma realidade e está cada vez mais incorporada nos projectos residenciais actuais. A arquitectura sustentável tem por fim reduzir o consumo energético e o alto grau de desperdício de materiais e de energia na construção e na manutenção de um edifício, de modo a estabelecer um equilíbrio ecológico entre o ser humano e a natureza.

Venha conhecer esta casa muito pouco convencional.