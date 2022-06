7 ideias simples e incríveis para armários de casas de banho

As prateleiras, para além de práticas e eficientes, são também baratas e versáteis, podendo dialogar com qualquer estilo, dependendo do material com a qual são construídas. Neste projecto, as prateleiras abertas harmonizam-se com as cubas de apoio e realçam o estilo despojado do ambiente, com destaque para a paleta de cores neutras e tons escuros da pastilha cerâmica e da bancada com pátina de ferrugem.