Cinco sofás ideais para o seu bem-estar

Com a vinda do imenso frio de Inverno, não poderíamos deixar de falar sobre aquele simples elemento que se encontra em quase todos os lares: O sofá. Um lugar onde reside o silêncio, ideal para as sestas, para ler um livro, ou simplesmente, um ‘’veículo’’ eficaz para quem busca a comodidade e confortabilidade ao final do dia. Na sala de estar ou no quarto, é difícil prescindir desta peça única de design. Originalmente criada para servir a nobreza desde dos tempos da Antiguidade, actualmente é produzida em larga escala e em vários formatos, tornando-a acessível entre todas as classes da sociedade contemporânea. O sofá é um elemento único que pertence à história do design moderno: a subtileza das suas linhas com uma estética extravagante, orgânica ou geométrica, torna-o difícil ser substituído em nossa casa. Criado a partir das mãos do artesão ou pela precisão da alta indústria, os sofás existem representados por várias marcas e são desenhados cada vez mais para servir o bem-estar do ser humano. Assim sendo, hoje apresentamos-lhe cinco modelos diferentes, realizados por designers que trabalham para melhorar a qualidade do seu quotidiano.

Qual seria o sofá ideal para si? Inspire-se com este artigo e descubra-o!