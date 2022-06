Móveis de TV para a sua sala

Um móvel de TV não tem necessariamente que que ter pousada em si a televisão, se olhar para a imagem verá que temos razão. Contudo não deixa de ser um móvel que de alguma forma dá apoio – nem que seja ao nível do enquadramento – à televisão. O móvel que vemos, é sem dúvida um bonito exemplar, onde o branco e a madeira assumem papel de destaque. Sendo que hoje em dia, todas as televisões que existem no mercado, são plasma, facilmente as pode pendurar na parede e só depois criar-lhe uma estrutura de apoio.