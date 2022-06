A casa de sonho para as suas férias

A cozinha é bastante moderna. Aqui domina o contraste entre a madeira e o branco. É um espaço arejado e luminoso com porta de vidro para o jardim e com várias janelas. Tem uma bancada bastante extensa que ocupa mais de uma parede do espaço, isto torna-a muito pratica para as tarefas do dia a dia. Ao centro existe ainda uma mesa em madeira, perfeita para refeições em família. Veja aqui algumas dicas para a decoração da cozinha.