Moradia sofisticada de cortar a respiração

Uma sala de jantar sofisticada e em tons claros, com objectos de desgin muito especiais. Um espaço amplo mesmo perto do vão de escadas onde dominam brancos e beijes, tons claros que estabelecem um bom ambiente. Ao centro uma mesa que dá para refeições com várias pessoas, a mesa está decorada de forma bem moderna e os individuais azul indigo chamam à atenção e trazem um toque de cor. As cadeiras parecem bem confortáveis e o candeeiro é bastante sofisticado, trazendo este ambiente à sala.