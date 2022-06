Quartos pequenos… Refúgios perfeitos

Não está sozinho neste dilema de quartos pequenos ou nesta corrida contra os metros quadrados, bem pelo contrário é cada vez mais comum encontrar espaços menores, em novas construções de casas e apartamentos.

Sabemos que existe uma certa dificuldade em organizar o quarto, encontrar o melhor posicionamento do mobiliário, escolher as cores, aproveitar muito bem o espaço ou decorá-lo sem por isso sobrecarregá-lo. Neste sentido, quisemos partilhar com os nossos leitores, algumas inspirações da nossa plataforma homify. Assim, poderá retirar ideias e sugestões para (re)organizar o seu pequeno quarto. Por vezes, precisamos apenas algo que nos dê motivação, não é verdade? Então sinta-se motivado com estes 10 maravilhosos e inspiradores quartos pequenos!