8 ideias para aproveitar ao máximo o seu apartamento pequeno

A sala de estar é clara e envolvente, com muita luz natural proveniente da generosa janela resguardada por uma cortina clara. O sofá tem um design limpo e de linhas simples, com um tecido confortável e aveludado. O destaque da sala, porém, é o móvel que emoldura a televisão, com acabamentos em madeira e espaços para guardar objectos pessoais e exibir ornamentos decorativos. O azul das almofadas completa este recanto de paz, trazendo-lhe frescura.