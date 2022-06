10 piscinas de sonho que não vai querer perder!

Estando num local onde as noites convidam tanto a mergulhos como os dias, não há por que não ter uma piscina preparada para as 24h que temos disponíveis. Com esse intuito, é importante que a iluminação dentro da piscina e no exterior envolvente esteja de acordo com as necessidades dos seus utilizadores, para evitar acidentes. Este espaço, da autoria do arquitecto Juan Luis Fernández é um óptimo exemplo do que acabámos de descrever!