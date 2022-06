Habitação Modular: um estilo de vida mais sustentável

Já por várias vezes lhe falámos na praticidade de ter uma casa modular. Um conceito muito interessante com cada vez mais adeptos. Existem vários exemplos deste tipo de casas que se podem por em qualquer terreno, basta escolher a habitação pretendida, pode até conhece-la antes, por dentro e por fora. A maioria são em madeira.

Uma das utilizações das habitações modulares é como casas de férias. Hoje mostramos-lhe uma casa modular que é o refúgio perfeito para as férias, vem em bom tempo não é?! Um espaço sofisticado, confortável e acessível.

Embarque num contacto íntimo com a Natureza sem abdicar do conforto a que tem direito. Fazendo uso da mais desenvolvida técnica de construção sustentável, a JULAR MADEIRAS, uma empresa de construção em Lisboa, concebeu esta nova colecção de casas modulares com uma grande incorporação de design, orientadas para uma linha 'rustic chic'.