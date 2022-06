Crie um pequeno mundo com papel de parede infantil!

As crianças vibram com a ideia de aventura. Com a floresta, com os animais, com a descoberta da natureza, com a sensação de “independência” que conquistam quando acampam. O cenário que vemos na imagem não podia, assim, ir mais de encontro ao imaginário das nossas pequenas pessoas. O papel de parede, em tons sóbrios, ilustra vários troncos de árvores que saem enfatizados com a colocação da tenda. Mais do que a decorar a divisão, este papel surge enquanto elemento para brincadeiras para o seu pequeno “indiozito” que ia, seguramente, encher o peito de orgulho quando mostrasse o quarto aos amigos.