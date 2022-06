10 soluções portuguesas para uma sala de estar moderna

O artigo de hoje é muito especial, uma vez que todas as nossas propostas são baseadas em designers portugueses, que denotam talento e que primam pela qualidade, prevalecendo o melhor que há no NOSSO país… e vai além fronteiras, revolucionando o conceito da estética do mobiliário português. Para nós, é um tremendo orgulho sentir que estas peças brilhantes provém de Portugal, cheias de alma lusitana. Todas elas demostram amor pela profissão, onde cada detalhe foi pensado, refinado e trabalhado, tornando-as em peças únicas, ousaríamos dizer que são verdadeiras obras de artes… Irá perceber e concordar connosco, quando ver a nossa seleção!

As peças que iremos apresentar neste artigo, são todas elas direcionadas à sala de estar, com ênfase ao estilo moderno. Desde do tapete, ao candeeiro, passando pelo mobiliário que por lá mora, tudo em pormenor e nada faltará, nesta sala de estar 100% portuguesa!

Hoje, é caso para dizer é 'nosso'…

sejam bem-vindos!