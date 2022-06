Um bungalow muito especial

No interior, o rústico mistura-se com o moderno criando desta forma um espaço de estar único. Aqui, a madeira é o elemento principal no que diz respeito ao revestimento das paredes e chão. Para além de sustentável, combina na perfeição com o meio ambiente no qual este bungalow é inserido. A completar o espaço temos móveis em madeira maciça e outros em bambú. A iluminação artificial, para além de responder às necessidades de iluminação do espaço, criam aqui um ambiente misterioso, com um toque de luxúria.