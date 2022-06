Casa de sonho de grandes dimensões perfeita para família numerosa

Sem grandes referências perante a envolvente mais próxima, deu-se grande relevância à localização do terreno: localiza-se em gaveto e tem uma excelente exposição solar a poente. Assim sendo, o projecto assenta em dois aspectos, sendo que um deles assenta nas condicionantes do regulamento do loteamento e no programa habitacional imposto pelos clientes. Desta forma e partindo da vontade dos mesmos, nasceu uma moradia moderna com telhado em duas águas e com uma enorme animação volumétrica!