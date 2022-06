Casa moderna com toque mexicano

As zonas de dia e de noite da Casa Claúdia estão interligadas com uma grande escada de mármore. No andar superior, este, um corredor de simples acesso a quartos e casas de tornou-se algo mais especial com a colocação de estantes com livros e objectos pessoais. Na fotografia vemos uma passagem com altura dupla onde o muro de protecção de meia altura termina com acabamento em madeira. Destacamos ainda o reforço de iluminação natural através de clarabóias no tecto.