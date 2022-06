10 camas de casal sensacionais

Dentro do nosso quarto há um mobiliário que tem grande protagonismo… Sabe qual é? Isso mesmo, é a cama! Ocupa grande parte do espaço, é imponente e grandioso. Mas também torna o quarto mais belo, com mais significado e sobretudo com mais conforto e personalidade.

Neste sentido a escolha da cama precisa de ser pensada com calma, já que esta ficará por lá uns bons anos. Para vos inspirar e ajudar a escolher o vosso próprio ninho, recolhemos 10 camas de casais absolutamente sensacionais. Poderá encontrar diversos estilos, modelos, materiais e decorações da mesma… É só descobrir aquela que vos deixará a descansar com os anjos!