5 pequenas cozinhas modernas e com ilha

O segredo máximo da conveniência combinada com o prazer estético, numa cozinha de um apartamento moderno, é, sem dúvida, a ilha. Capaz de, com o seu grande potencial, se tornar a protagonista da área, é também um elemento-chave para estabelecer um diálogo agradável e estratégico entre a área dedicada à preparação de alimentos e à de refeições. Com traços minimalistas ou mais extravagantes, uma cozinha moderna com ilha será o trunfo perfeito para recriar uma atmosfera contemporânea e surpreendente.

Vejamos cinco cozinhas criadas pelos melhores profissionais no sector a nível internacional.