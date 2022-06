8 ideias para ter uma casa mais rústica e ecológica

Não é difícil criarmos todas as condições para vivermos numa casa ecológica. É importante ajudarmos a cuidar do planeta e dos seus recursos que são finitos e, como tal, devem ser bem utilizados. A madeira e a pedra, por exemplo, são materiais naturais que podem ser utilizados no projecto arquitectónico e na decoração. Ambos criam ambientes cómodos que se aproximam do meio ambiente.

Essa interacção sairá ainda mais reforçada se a casa se abrir para a natureza através de amplas janelas envidraçadas, permitindo que os ambientes exteriores e interiores dialoguem. Da mesma forma, essa abertura para a natureza permite que a casa seja ventilada e iluminada por luz natural, reduzindo os gastos com energia. Assim, dispensa-se o ar-condicionado, substituído por ventiladores, no Verão, e lareiras, no Inverno, pelo que se minimizam esses gastos.

E por falar na redução de gastos de energia, a instalação no telhado de painéis fotovoltaicos para a captação de energia solar pode ser uma forma de tornar a casa mais sustentável, fazendo-a usar energia limpa e barata para as mais variadas actividades. O telhado também pode ser usado de outra forma ecológica. É o caso do telhado verde. Coberto com plantas, o telhado pode tornar a casa mais fresca no Verão e mais aquecida no Inverno. O verde, aliás, deve fazer sempre parte de uma casa ecológica com a disposição de plantas e de flores nos diferentes ambientes, às vezes de forma decorativa, outras com o objectivo de produzir ervas aromáticas ou outros vegetais para serem consumidos na alimentação.

São todas medidas práticas e vale a pena introduzir algumas delas no espaço em que habita e, assim, colaborar para um mundo sustentável. Veja as sugestões que lhe deixamos para fazer de si um melhor cidadão num mundo que precisa de nós em termos ambientais.