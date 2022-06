Casa de férias com todo o conforto do lar

A casa é térrea, com um ar rústico e típico do sul do país. As chaminés ornamentadas tão características do Algarve erguem-se sobre os telhados apenas levemente inclinados, que o tempo seco predomina por estas paragens.

Um alpendre rústico de madeira protege as viaturas do sol escaldante e embeleza a fachada da casa.

Remetendo-nos para o tema marítimo e os descobrimentos portugueses uma rosa-dos-ventos feita com o pavimento dá-nos as boas vindas e prepara a nossa entrada em ’modo férias!