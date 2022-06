Para quem tem pressa: 6 incríveis lares pré-fabricados

E que tal uma casa de madeira de 40 m² com tudo aquilo de que precisa: cozinha, sala de estar, casa de banho, quarto de casal e hall de entrada? A One Bedroom Wee House, projectada pela empresa The Wee House Company, é composta por uma estrutura e paredes revestidas de madeira e telhado de duas águas com cobertura metálica que evidencia o seu estilo tradicional. A empresa oferece ainda aos clientes a possibilidade de alteração e de personalização do projecto, sob consulta, de modo a proporcionar-lhes maior comodidade e satisfação.