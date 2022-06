10 cozinhas americanas deliciosas!

I have dream … E hoje falamos do sonho… do tal sonho americano! Sim!! Aquele de ter uma cozinha americana, sabe?

Elas estão muito em voga no mundo do interior, seja em moradias ou apartamentos, uma vez que elas conectam-se a outros ambientes (a sala), de forma orgânica. São ideais para espaços pequenos, uma vez que existe abertura e ligação de dois espaços, poupando metros quadrados e dão uma sensação de amplitude incontornável. Resumindo, criam ambientes fantásticos, luminosos e cheios de vida. Esta ligação de espaço, permite também uma maior socialização para quem fica de castigo a cozinhar, podendo assim conviver com os convidados, existindo assim maior participação.

E como sabemos que anda de olho nelas e que este modelo de cozinha é o próximo passo na sua casa, decidimos ajudar-vos, reunindo 10 maravilhosas, soberbas, lindas, luminosas… COZINHAS AMERICANAS!!

Veja já e não se esqueça de partilhar a vossa opinião connosco, sim?!