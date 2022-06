Simples, mas sensacional: casa com um interior apaixonante!

Uma das principais exigências do jovem casal, que procurou o estúdio Tria Arquitetura, era preservar a memória e aproveitar as estruturas existentes da casa original da década de '70. Após um diagnóstico, o estúdio constatou que a organização espacial original da sala, cozinha e quartos funcionava bem e atendia às necessidades do casal pelo que foi mantida. Porém, todos os ambientes beneficiaram dos vãos de portas e janelas aumentados, com vista a um melhor aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais. Esta solução permitiu também uma melhor integração entre os ambientes interiores e exteriores, pátios e jardins. As novas esquadrias metálicas, pintadas de preto, evidenciam o carácter contemporâneo da intervenção.