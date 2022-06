9 churrasqueiras incríveis para espaços pequenos

Nada impede que a varanda do apartamento seja aproveitada para a criação de um espaço gourmet, com churrasqueira, desde que respeitadas as regras do condomínio. Neste projecto, a varanda com churrasqueira foi integrada no núcleo social, tornando o ambiente mais amplo e aconchegante. Portas de correr de madeira servem para esconder a churrasqueira, quando esta não está em uso. O projecto de marcenaria e de iluminação acrescentam personalidade e funcionalidade ao ambiente.