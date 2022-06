Foi você quem pediu 8 lofts com assinatura portuguesa?

Antes de escrever qualquer outra coisa, sobre lofs, claro está, prometemos deixá-lo de boca aberta. São sete, sim sete, os projetos que deixamos com alma lusa, num momento em que Portugal ainda vive momentos intensos provocados pela euforia do europeu de futebol e, mesmo, do feito de tantos outros atletas, nas mais diferentes modalidades.

O conceito de loft ou mezzanine consagrou-se mundialmente a partir de filmes de Hollywood, como Flashdance e Ghost, que mostravam antigos e grandes espaços industriais convertidos para uso residencial. Dê também ao seu espaço, aquele que está lá no topo vazio só com artigos que não usa, uma cara renovada.

Cada uma das propostas é funcional e maravilhosa, não só porque é português, mas também diferenciação que as nossas famílias começam a procurar para os lares lusos. Acompanhe-nos nesta viagem!