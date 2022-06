A casa paraíso

Já tínhamos reparado na presença de uma mezzanine distinta mas nunca pensámos encontrar um espaço assim! Esta é uma área de trabalho com uma biblioteca particular. As paredes estão revestidas por estantes sendo estas acompanhadas por grandes rasgos horizontais que fazem deste lugar um espaço extremamente bem iluminado e com uma ventilação excelente.

A mezzanine possui uma abertura central criando assim uma espécie de percurso que se desenvolve em galeria em torno da biblioteca.