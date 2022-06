Como ter uma cozinha espectacular com pouco dinheiro

Há elementos essenciais na decoração de uma cozinha. Todavia, antes de pensarmos neles, é importante perceber como se vão distribuir no espaço para que este não fique demasiado cheio e, como tal, pouco funcional. Seja criterioso no que diz respeito à escolha dos electrodomésticos e utensílios que lhe serão úteis para as actividades diárias da cozinha. Não se entusiasme pois acabará com uma míriade de objectos que não usa a ocupar espaço na sua cozinha e que acabarão esquecidos. Uma boa ideia é ter sempre à mão aquilo que usa com mais frequência.