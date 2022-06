Ideias para ampliar a casa gastando pouco

Pode-se prolongar a sala de estar aproveitando o pátio. Porém, lembre-se de manter a harmonia estética entre ambas as áreas para que a transição se faça com subtileza. Na imagem, cortesia da Standal, podemos ver como o interior tem um carácter moderno e industrial (com paredes de tijolo) que se concilia com o exterior revestido com madeira para exterior sintética realizada em materiais tecnológicos compostos. O mobiliário de estilo rococó dá um toque ecléctico ao espaço.