Casa pequenina e romântica com interiores WOW

Ver esta casa tão amorosa dá uma imediata sensação de boas-vindas! Um alpendre perfeito recebe-nos de braços abertos , com uma área sombreada, ótima para um clima mediterrânico onde o sol brilha grande parte do ano.

No próprio terraço, encontramos dois espaços num só, ambos imediatamente percetíveis- um familiar, com uma mesa de refeições exterior para aproveitar o sol do sul, e o outro mais privado, onde um sofá é anfitrião de um canto de leitura ou de uma conversa ao som das cigarras.

Imediatamente notamos o cuidado ambiental tido com esta construção, pois a casa foi elaborada com materiais da região e planeada para necessitar de pouca manutenção, diminuindo assim o impacto ambiental da sua implantação no terreno.