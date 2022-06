Antes e depois de uma pequena casa

A pequena cozinha encontrava-se decorada com um estilo muito pesado que a tornava mais pequena e claustrofóbica do que é na realidade. Ainda que a cerâmica tenha o seu encanto, não se adequavam ao espaço em causa com dimensões tão reduzidas e armários de madeira escura. Ainda por cima, havia dois tipos de azulejos que não se complementavam. Para tirar maior proveito da cozinha, a prioridade era devolver-lhe funcionalidade por via do minimalismo. Vamos ver.