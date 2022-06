Uma casa espectacular que rompe com o tradicional

Este projecto situa-se num terreno com diferentes níveis superados pelo arquitecto com soluções verdadeiramente inovadoras. Projectou-se uma área coberta com um bar e uma zona de estar que funciona como transição entre o interior e o exterior da casa. Estamos perante um jardim contemporâneo onde as curvas estão presentes e onde existe um detalhe particularmente interessante: as escadas cobertas por relva. Já tinha visto algo assim? A piscina e o jardim ocupam diferentes níveis que se adaptam às curvas do terreno.