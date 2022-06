Dicas fáceis de marcenaria versátil!

A marcenaria contemporânea, tende ser algo pratico e acessível. Cada vez mais elaboram-se produtos com mobilidade ou fácil encaixe, que permitem que o consumidor além de transportar e instalar com mais facilidade o objeto, possa fazer parte do processo de construção da peça comprada. Nesta imagem, vemos um objetos que soma as funções de mesa de apoio, porta objetos e luminária.