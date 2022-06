Uma casa de 80m² simples, mas bonita

Ao abrir a porta de entrada, acedemos directamente à área da sala de jantar com uma atmosfera acolhedora. Deparamo-nos, neste espaço, com os mesmos tons e materiais para o piso que vimos no exterior, enquanto as paredes repetem o tom branco das fachadas, fazendo com que esta pequena moradia pareça maior e mais luminosa. Com a selecção de mobiliário e a decoração simples, a área social principal não parece tão pequena.