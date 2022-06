Uma habitação de estilo colonial para toda a família!

Hoje vamos conhecer uma habitação magnífica e tradicional com um estilo único. Uma casa modesta e simples mas com detalhes acolhedores que nos derretem o coração, como é o caso do telhado tradicional de duas águas, galerias exteriores cuja perspectiva culmina numa fantástica piscina ou mesmo um espelho de água com uma cascata que confere um toque contemporâneo à habitação.

O estilo colonial foi implementado no Brasil com a chegada dos portugueses após o ano de 1500. O colonialismo segue linhas arquitectónicas tradicionais. Uma vez que este estilo já é um pouco antiquado, estas casas quase sempre necessitam de uma reabilitação, com o objectivo de lhes atribuir uma nova vida, e nesse sentido o projecto que lhe iremos mostrar hoje, é uma reabilitação da autoria dos profissionais Mina Arquitetura & Construções de São Paulo.

Continue desse lado e deixe-se levar por esta magnífica habitação de estilo colonial!