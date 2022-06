A casa perfeita para quando se reformar

A primeira imagem da casa já nos denuncia o que nela vamos encontrar. É uma construção de apenas um piso, com uma cobertura inclinada revestida por telhas cerâmicas, portas de madeira, um alpendre com sombra e ar fresco, um jardim com grandes árvores e flores coloridas. Esta casa, que parece ter saído de um conto, é um lugar especial para passar dias tranquilos e desfrutar do ar livre.