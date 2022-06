12 pátios frescos para um Verão confortável

A Porto Arquitectura + Diseño de Interiores mostra-nos como podemos dar singularidade ao nosso pátio, com ambiente moderno e próprio do verão. As luzes LED's na árvore dá um mood mais disco, as palmeiras um cenário tropical, as espreguiçadeiras um estilo moderno, as mesas e cadeiras um toque mais rústico.

Tudo é possível, com criatividade e as inspirações certas, o pátio torna-se o lugar predileto lá de casa!