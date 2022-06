10 pormenores de sonho que todas as casas devem ter

Ter uma casa de sonho passa essencialmente por pormenores que nos fazem encher o peito de ar de orgulho enquanto os mostramos aos nossos amigos. E desengane-se se acha que a única maneira de ter uma casa fantástica é ter aquela vista fenomenal ou aquela piscina enorme naquele relvado perfeito! Na verdade, muitas vezes a nossa casa torna-se o sítio ideal pela disposição dos móveis, por um balcão bem colocado ou até pela simples presença de uma cama de rede no meio da sala. O importante mesmo é olhar para a sua casa e descobrir-lhe pontos-chave com potencial para serem explorados. O que num dia pode ser um vão de escada vazio e inútil, no dia seguinte pode ser o canto ideal para as pinturas dos seus filhos, por exemplo. Basta para isso ter um pouco de criatividade e pensar bem na melhor maneira de aproveitar esses recantos que irão encantar a sua casa! Trazemos-lhe no artigo de hoje 10 ideias para 10 espaços diferentes que poderá aplicar ou adaptar ao seu imóvel. Preparado?